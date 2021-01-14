Политолог осудил планы Великобритании помочь Украине по Крыму и Донбассу

Москва, 14 января. Планы посольства Великобритании оказать финансовую помощь в «реинтеграции» Крымского полуострова и Донбасса раскритиковал политолог Владислав Ганжара.

Эксперт подчеркнул, что это невозможно, поскольку в нынешних условиях украинской стороне никак не удастся вернуть территорию полуострова под свой контроль. Он заявил, что в случае с Донбассом Минские соглашения также невозможно заменить ничем.

«Украина — это площадка для регулярных спекулятивных действий и заявлений западных стран, и в этом смысле смешным выглядит объем помощи», — отметил Ганжара.

Ранее политолог Кость Бондаренко заявил, что сейчас нет поводов для отстранения от должности лидера Украины Владимира Зеленского. Однако случиться это может по нескольким причинам. Одним из вероятных сценариев отстранения Зеленского может стать организация госпереворота «внешними игроками». Кроме того, возможен и импичмент от украинских депутатов.