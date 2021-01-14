Актер Илья Носков рассказал о знакомстве с Денисом Карасевым

Москва, 14 января. Актер Илья Носков рассказал, какие черты характера отличали покойного артиста Дениса Карасева, а также вспомнил об их знакомстве.

Актеры много лет играли вместе в спектакле. Носков отметил, что познакомился с Карасевым, когда еще был «совсем мелким».

«Там был рядом и Соломин еще, глыба такая, и Гузеева Лариса, и вот он», — поделился артист.

По словам Носкова, играть с Карасевым для него всегда было большой радостью. Покойного артиста его коллега назвал колоритным, харизматичным и принципиальным человеком с очень хорошей театральной школой, который отдавался своему делу. Носков добавил, что давно не общался с Карасевым, но всегда старался увидеться с ним, когда бывал в Москве, передает Пятый канал.

Денис Карасев, известный зрителям по сериалам «Дальнобойщики», «Адмиралъ» и «Вызов», скончался 12 января в своей московской квартире. Актеру было 57 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.