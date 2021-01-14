Малышева объяснила, какие ошибки люди часто допускают при обморожении

Москва, 14 января. Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева перечислила главные ошибки людей, часто допускаемые при обморожении.

Доктор отметила, что в случае обморожения конечностей не стоит сразу опускать их в горячую воду. По словам Малышевой, нужно согревать руки и ноги теплой водой с температурой как у человеческого тела. Кроме того, нельзя растирать снегом обмороженную часть тела, поскольку это только еще больше травмирует кожный покров. Растирания спиртом тоже не рекомендуются, так как это не способствует расширению сосудов.

Диагностировать обморожение можно по нескольким признакам. Так, о первой стадии сигнализирует побледневшая кожа, а о второй — температура поверхности кожи, достигающая пяти градусов тепла. При этом обычно появляются волдыри. Третью стадию можно определить, когда температура понижается и затрагиваются более глубокие части кожи и тела, разрушаются рецепторы. Для четвертой характерна гангрена от обморожения.

Избежать обморожения можно с помощью теплой одежды, например, сделав выбор в пользу шерстяных вещей и обуви из натуральных материалов. Надевать все следует в несколько слоев, чтобы лучше сохранялось тепло.