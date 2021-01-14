Адвокат семьи Баталова отреагировала на слухи о финансовой помощи Михалкова

Москва, 14 января. Адвокат семьи Алексея Баталова опровергла слухи о денежной помощи режиссера Никиты Михалкова вдове актера Гитане Леонтенко и ее дочери Марии после смерти главы семейства.

В прессе ранее писали, что Никита Сергеевич якобы дал 300 тыс. рублей семье покойного актера из своего кармана. Адвокат родственников артиста Юлия Антонова сообщила, что финансовая помощь от народного артиста не поступала.

При этом юрист подтвердила, что семья Баталова получила 300 тыс. рублей, но не от именитого режиссера. Эти средства выделил Союз правообладателей.

«300 тыс. — это якобы сумма, которой Никита Михалков из личных средств помогает Гитане Аркадьевне. Но ни разу 300 тыс. Гитана Аркадьевна от него не получила: было 180 и 120 тыс. от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела», — сказала адвокат в беседе с Kp.ru.

В семье Баталовых произошла скандальная история после того, как вскрылось, что актриса Наталья Дрожжина с мужем, юристом Михаилом Цивиным, хотели заполучить наследство актера. Вдова Баталова обвинила их в том, что супруги долгие годы заботились о них в попытке присвоить себе имущество.

Никита Михалков предложил семье Баталова помощь от юриста Павла Астахова. Но родственники отказались. Никита Сергеевич, получив отказ, заявил, что больше помогать восстанавливать справедливость не будет.