Британский флот не может отпустить устаревшие «Гарпуны»

Лондон, 14 января. Королевский флот Великобритании (Royal Navy) продолжит обслуживать ракеты Harpoon.

ВМС Великобритании подписали контракт о продолжении обслуживания противокорабельных ракет «Гарпун» с компанией Babcock International. Изначально планировалось, что британский флот откажется от модификации Block 1C этих ракет в 2018 году, однако, за неимением альтернативы, срок эксплуатации «Гарпунов» продлили сначала до 2020 года, а потом до 2022.

По условиям нового контракта, действующие ракеты будут нести боевое дежурство до марта 2024 года. Однако в документах отмечается, что есть возможность продления обслуживания «Гарпунов» еще на три года, сообщает портал navalnews.

Также стало известно, что королевский британский флот делает ставку на разрабатываемые совместно с Францией противокорабельные ракеты CVS401 Perseus. Военные эксперты сошлись во мнении о том, что новое орудие страна примет на вооружение только к следующему десятилетию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о поломке британского авианосца «Принц Уэльский» из-за попадания воды в машинное отделение. Внезапный выход из строя судна сорвал запланированные совместные учения с США, «Принца Уэльского» отправили на дорогостоящий ремонт в Портсмуте.