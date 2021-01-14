Мария Бутина: США закончат анархией и развалом

В Петербург приехала Мария Бутина — бывшая политзаключенная в США, а ныне член Общественной палаты РФ и телеведущая канала Russia Today. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» она показала себя не только опытным политологом, но и крайним пессимистом, предсказав развал Соединенных Штатов и дальнейшую деградацию их отношений с Россией.

Перед приездом Марии Бутиной в Петербург она представлялась корреспонденту ФАН этакой суровой затворницей, многое повидавшей, но так и не отошедшей от тягот американской тюрьмы. Однако на деле Мария оказалась на редкость живой, симпатичной и интеллигентной девушкой, которая понимает в геополитике не хуже заправских сенаторов, не очень любит Америку и считает себя законченным пессимистом.

Свои убеждения и мысли член ОП высказывает легко и непринужденно, а ее бойкая речь выдает человека, почти каждый день выходящего в прямой телеэфир. Нынешнюю внешность девушки даже трудно сопоставить с той измученной женщиной, фотографию которой ставили в эфир телеканалы с подписью: «Мария Бутина в тюрьме Александрии».

Ее пресс-конференция была посвящена беспорядкам, произошедшим в США 6 января и повлекшим захват Капитолия демонстрантами, и эта тема явно волновала Бутину.

«Складывается ощущение, что американские элиты сегодня исходят из принципа «чем хуже, тем лучше». Потому что протесты против итогов голосования на президентских выборах явно и намеренно разжигались «сверху» — для того, чтобы подвести Трампа под импичмент. С одной стороны, все понимают, что он больше не игрок в большой политике. С другой, у демократов, видимо, было большое желание довести ситуацию до апогея, чтобы продемонстрировать его несостоятельность как президента», — заявила Мария.

Кроме того, она сообщила, что в крайне мрачных тонах видит будущее Соединенных Штатов — страны, которая поначалу влюбила ее в себя (с 2012-го Бутина многократно бывала в США, а с 2016-го по 2018-й училась там), а затем сделала заложницей собственной антироссийской политики.

«В этом плане я абсолютный пессимист, — признает Мария. — Любая империя, любое государство рано или поздно проходит периоды своего рассвета и заката. Сейчас мы видим закат США. Это не злорадство и не попытка сказать, что «в России все хорошо, а в Америке все плохо». Просто с исторической точки зрения все закономерно. Некоторое время назад нарушился мировой баланс, который во время противостояния СССР и США поддерживался десятилетиями. Но Америка сделала все возможное для уничтожения своего противника. Это был прямой путь к самоуничтожению, ведь потом США совершенно «потеряли границы». Лидеры Америки подумали, что после разрушения СССР им можно делать все, что заблагорассудится, почувствовали себя мировым Господом Богом».

По словам Бутиной, именно эта позиция и привела США к нынешнему краху. Уравновешивать непомерные амбиции Вашингтона в мире оказалось некому.

«Все мы знаем, что в Америке всегда были и протестная активность, и выходы на уличные акции, и острейшие социальные противоречия. Просто власти и СМИ никогда не позволяли всему этому выливаться в публичное пространство. Ведь для самих американцев страна должна была оставаться образцом для подражания. Вся логика США — в осознании собственной непогрешимости, уникальности и трансляции этих «достижений» всему остальному миру. Но то, что мы видим сейчас, — это крах системы прежде всего в глазах самих американцев, — заявила эксперт. — Я допускаю, что в конечном итоге все может дойти до разъединения отдельных штатов внутри самой страны, когда часть из них в том или ином виде объявит о своей независимости».

Мария Бутина подметила в нынешней ситуации еще одну деталь, которая ее по-настоящему напугала.

«Беспорядки, которые происходят в Вашингтоне, все больше становятся похожи на гражданскую войну. Например, в теленовостях сообщили, что одна американка «сдала» спецслужбам членов своей семьи, увидев их на видео среди тех, кто штурмовал вашингтонский Капитолий. Теперь ее родственникам грозят огромные тюремные сроки, и это по-настоящему ужасно. Хочется спросить: что же это делается-то в мире, в котором политика разделяет даже семьи?!» — задалась вопросом член ОП РФ.

Она объяснила, что американское общество сегодня не только поляризовано, но и накалено с двух сторон. Одна его часть — в лице демократов — пытается взять власть в свои руки, а вторая — в лице республиканцев — отказывается ее отдавать.

«От России, которая считается в мире «островком стабильности», сегодня ждут какого-то посыла. Ведь Америка и РФ — два государства, которые подают национальные идеи другим странам. Поэтому в мире ждут примера стабильности в этой общей турбулентности ценностей. Россия с учетом своего географического положения и роли в мировой истории просто обязана его подать. В конце концов, чем неустойчивее будут выглядеть политические и социальные процессы в США, тем больше людей во всем мире будут тянуться к нам», — считает Бутина.

Член ОП сообщила, что Америка вынуждена скрывать свое «внутреннее гниение», причем как от иностранцев, так и от собственных граждан.

«В Америке в головы людям вливают откровенную пропаганду. Когда ты приезжаешь в США и включаешь телевизор, то у тебя вроде бы огромный выбор телеканалов — 500–600 штук. Тебе кажется, что транслируется очень много информации, и ты начинаешь искать что-то для себя. Именно в этот момент тебя потихоньку «заводят» на один из информационных каналов, которые отличаются внешне качественной подачей — например, на CNN или Fox News. В итоге у человека создается ощущение, что он сам выбрал этот телеканал, поэтому доверие к его информации у него становится в разы выше. Но на самом деле информацию он получает из одного источника, и она далеко не всегда честная и объективная, — заявила эксперт. — В Штатах у большинства людей давно нет ни прав, ни свобод. Как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад. По сути, все «внутреннее гниение Америки» аккуратно прикрыто салфеточкой. Но люди понимают: что-то не так в США, ведь это жесткое полицейское государство, не дающее человеку никаких прав».

Мария Бутина напомнила известное высказывание, что судить о стране можно по отношению к заключенным в ее тюрьмах.

«Если посмотреть, как издеваются над заключенными в Америке, то становится понятна изнанка страны. Получается, что либертарианство есть только в наивных фантазиях некоторых людей, с которых сейчас спадает эта пелена», — отметила политик.

Напомним, ранее Бутина рассказывала, что во время заключения в США к ней применяли психологические пытки — под видом «мер для безопасности самой заключенной». Так, к ней приставили женщину-надзирательницу, которая будила ее каждые 15 минут и спрашивала, «все ли хорошо». Если ответа на этот вопрос не было, то тюремщики могли «посадить» заключенного на медикаменты. Также, по словам Бутиной, в тюрьме у нее ежедневно по пять раз проводились обыски с полным раздеванием. У тюремщиков была даже специальная кнопочка, на которую нажимали, чтобы не давать девушке спать. Она издавала пищащий оглушающий звук, который очень нервировал Бутину. Также ее периодически перевозили из одной тюрьмы в другую. Мария отмечала, что иногда испытывала глубокое отчаяние, справиться с которым ей было очень трудно.

Сегодня же она считает, что Америка после 6 января потеряла право навязывать другим странам свой образ жизни.