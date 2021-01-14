Караулов рассказал о романтических отношениях Быстрицкой и ее помощницы

Москва, 14 января. Звезда фильма «Тихий Дон» Элина Быстрицкая была влюблена в свою помощницу Ксению Рубцову и хотела вступить с ней в брак, рассказал друг актрисы, журналист Андрей Караулов.

По его словам, Быстрицкая испытывала довольно сильные чувства к девушке и не скрывала, что у них романтические отношения. Актриса, которая в советские годы была членом партии и получила звание народной артистки СССР, очень боялась потерять свою молодую помощницу, утверждает Караулов.

«Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки», — поделился журналист в интервью Дмитрию Гордону.

Сейчас Рубцова отбывает наказание в колонии. После смерти Быстрицкой сестра актрисы обвинила ее помощницу в краже крупной суммы денег. Родственница артистки заявила, что Рубцова снимала деньги со счетов Быстрицкой и присваивала их себе, похитив таким образом 35 миллионов рублей. Суд отправил помощницу актрисы в колонию на 3,5 года. Караулов отметил, что на заявлении в полицию стояла подпись самой Быстрицкой, но она была поддельной. Суд установил факт фальсификации,однако Рубцову все равно отправили в колонию, заключил журналист.

Элина Быстрицкая скончалась в апреле 2019 года на 92-м году жизни. Минувшей осенью на могиле актрисы на Новодевичьем кладбище открыли мраморный памятник.