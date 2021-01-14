США разрабатывают беспилотник для борьбы с российскими субмаринами

Москва, 14 января. Американские конструкторы создают для нужд ВМС США подводный беспилотник, однако такая разработка не является уникальной.

Аппарат получил название Orca. При его производстве применяются технологии «стелс», он будет способен действовать на расстояниях в 10 тысяч километров. Предполагается, что уже в 2022 году он поступит в ВМС США. Но России есть чем ответить на такую разработку, передает «ПолитРоссия» слова главного редактора сайта подводников «Автономка», капитан-лейтенанта запаса Александра Викторова.

«Отечественные конструкторы создают специальное покрытие для корпусов подводных лодок и батискафов, чтобы снизить отраженные акустические сигналы и шумность самого аппарата», — заметил он.

Одним из примеров является подводный беспилотный аппарат «Посейдон», о разработке которого было объявлено в 2018 году. Он предназначается для доставки ядерного заряда к береговым объектам противника. Среди его преимуществ — практически неограниченная дальность действия, высокая скорость передвижения и невозможность обнаружения. В связи с этим американский аппарат не является каким-либо прорывом в этой отрасли, резюмировал Викторов.

Ранее военные аналитики китайского издания Sohu обратили внимание на возможности российского беспилотника «Посейдон».