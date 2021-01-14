Моника Беллуччи примерила культовый образ Мадонны для глянца

Москва, 14 января. Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи примерила на себя образ американской певицы Мадонны из клипа на песню Material Girl.

Знаменитость приняла участие в фотосессии для праздничного выпуска глянцевого журнала Sorbet Magazine. Фотограф Эллен фон Унверт снимала звезду кино, выбрав для нее стиль кабаре. Идея такого образа была навеяна музыкальным клипом Мадонны, где певица зажигает с мужчинами в ярком длинном платье и с повязкой на голове.

Актриса не просто перевоплотилась в звезду американской поп-культуры, но и повторила сцену из ее культового клипа. Моника соблазнительно танцевала на сцене в окружении восхищенных мужчин в костюмах.

«Красивые мужчины, ослепительные бриллианты, причудливые перья, тысячи блесток и брызги славы Мадонны», — прокомментировали запись авторы проекта.

Беллуччи также на своей странице в Instagram презентовала фотографии, сделанные для журнала. Поклонники артистки с восхищением встретили кадры, впрочем, как и всегда. Многие в очередной раз высказались, что не могут поверить, что такой роскошной женщине 56 лет.

Осенью актриса снялась для журнала Vogue. Моника Беллуччи и модель Эмануэль де Лоренцо сыграли любовную сцену — пара держалась за руки посреди мастерской и тянулась навстречу друг к другу. Поклонники были поражены красотой кадра — им понравилось, как 56-летняя модель выглядит с молодым «возлюбленным». Некоторые также позавидовали модели, поскольку ему посчастливилось не просто дотронуться до одной из самых красивейших женщин мира, но и поработать с ней.