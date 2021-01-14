Родители первенцев получат около 31 тысячи рублей в Приморском крае

Владивосток, 14 января. Правительство Приморья получит почти 182,8 миллиона рублей для выплат семьям первенцев, еще 40,8 миллиона рублей выделили в региональном бюджете на доплату молодым матерям.

Таким образом, если женщина родила первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, то помимо единовременной выплаты 30,8 тысячи рублей, ей положены дополнительные 19,2 тысячи рублей.

«В совокупности такая семья получит около 50 тысяч рублей», — сказано на официальном сайте правительства Приморского края.

Выплаты будут доступны всем родителям, вне зависимости от уровня дохода. Для этого необходимо подать заявление на Социальном портале Приморского края или в МФЦ в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее стало известно, что часть российских семей в январе сможет получить пособие в 80 тысяч рублей. Это сумма является выплатой на детей от трех до семи лет за весь 2020 год.