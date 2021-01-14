Политолог Бондаренко перечислил возможные причины импичмента Зеленскому

Киев, 14 января. Причин для отстранения от должности президента Украины Владимира Зеленского на данный момент нет. Однако это может произойти по нескольким причинам, заявил политолог Кость Бондаренко.

Одним из возможных условий отстранения Зеленского может стать организация госпереворота «внешними игроками». Но Бондаренко отметил, что такой сценарий на данный момент вряд ли возможен. По мнению эксперта, на мировой арене сейчас нет ни одной политической силы, которой такой вариант развития событий был бы интересен.

Второй причиной увольнения Зеленского может стать импичмент от депутатов Верховной рады. Для этого необходимо набрать три четверти голосов парламентариев. Однако сегодня эти голоса вряд ли найдутся, подчеркнул Бондаренко.

Ранее ФАН подготовил материал, в котором подробно описывается политический кризис Украины. Зеленский своими действиями дает все больше предпосылок для своего отстранения от поста президента.