Экономист Тищенко рассказал об изменениях ставок по вкладам в 2021 году

Москва, 14 января. Нынешняя ставка по вкладам с учетом инфляции отрицательная, поэтому существенных снижений ждать не следует, сообщил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Он добавил, что банковские вклады физических лиц остаются важным источников ресурсов для кредитных организаций, отказаться от которой банки не смогут.

На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка РФ в 2020 году динамика ставок по вкладам обновила исторический минимум. С начала прошлого года средняя максимальная ставка по объему вкладов снизилась на 1,5 процентного пункта, до 4,49%, а ключевая ставка – на 2 процентных пункта, до 4,25%. Таким образом инфляция составила 4,91%, по данным Росстата.

Ранее Bank of America предположил повышение налогов в России. Рост ставки на доходы физлиц может произойти ближайшие два-три года.