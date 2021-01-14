Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения COVID-19

Ухань, 14 января. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находятся на карантине в китайском Ухане. Эксперты прибыли в город для выяснения происхождения COVID-19.

Согласно кадрам трансляции от телеканала CGTN, машины скорой помощи прибыли к зданию аэропорта, чтобы сопроводить экспертов ВОЗ. Их также встречают сотрудники в защитных костюмах. Специалисты будут находиться в изоляции на протяжении двух недель.

В состав международной группы ВОЗ вошли эксперты из разных стран мира, в том числе из Германии, США, Дании и Австралии. От России участвует заместитель директора по научной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Сейчас в мире выявлено свыше 92 миллионов случаев заражения коронавирусом. При этом более 50 миллионов человек по всему миру смогли победить опасную инфекцию.