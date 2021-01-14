Пенсионный фонд напомнил условия выхода на пенсию в 2021 году

Москва, 14 января. Процесс поэтапного повышения пенсионного возраста продолжится в России в 2021 году. Его завершение запланировано через семь лет.

Претендовать на получение страховой пенсии по старости в 2021 году могут женщины в возрасте от 56,5 лет, которые родились в первой половине 1965 года. В этот же список входят мужчины, родившиеся в первой половине 1960 года. Важным условием для получения этой выплаты является стаж пенсионных прав не менее 12 лет и размер пенсионного коэффициента не менее 21.

С каждым годом требования к стажу и пенсионным коэффициентам становятся выше. Они будут увеличиваться до достижения уровня 15 и 30 соответственно к 2025 году. От числа коэффициента будет зависеть размер пенсии. Узнать свой уровень пенсионных коэффициентов можно на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР), в мобильном приложении ПФР или через портал «Госуслуги».

Если россиянин не набрал достаточное количество коэффициентов и стажа, то назначение страховой пенсии по старости будет отсрочено. Заработать необходимое количество нужно в течение пяти лет после наступления пенсионного возраста. В противном случае пенсионеру будет назначена социальная пенсия. Для получения пенсии по инвалидности возраст роли не играет.

Несколько прибавок к пенсии ждут россиян в 2021 году. Размер и сроки их выплат будут зависеть от региона и категории получателя пенсии. Уже сейчас прибавку получили безработные пенсионеры, которым назначили страховые выплаты по старости.