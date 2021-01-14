Фанаты возмутились новым образом заслуженной артистки РФ Ирины Пеговой

Москва, 14 января. Актриса театра и кино Ирина Пегова, сыгравшая десятки ролей в российских сериалах и фильмах, предстала перед поклонниками в образе женщины-солдата.

Артистка поделилась с фанатами портретным снимком, на котором она запечатлена в военной форме. На фотографии Пегова смотрит вправо от объектива камеры, широко распахнув выразительные глаза. На голову актриса надела пилотку с пятиугольной звездой, серпом и молотом. Свой яркий образ она дополнила большими «командирскими» часами.

Также можно заметить, что на стене позади Пеговой висит портрет Юрия Богатырева в роли чекиста Шухова из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова.

«В гримерке во МХТ им. Чехова, вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушел! Работаем...», — подписала публикацию актриса.

Поклонники раскритиковали Пегову за неудачный образ, указав, что ее макияж слишком грубый. По их мнению, актриса выглядит на фотографии чересчур вызывающе. Однако нашлись и те, кто встал на защиту артистки, отметив, что Пегова нанесла специальный грим для сценического выступления. Они считают, что актриса готовится к роли в проекте, который посвящен ВОВ.

«На этой фотографии вы скорее похожи на надзирателя из концлагеря», — отметил подписчик.

«Черные глаза портят весь образ, это явный перебор. В 40-е годы такого макияжа не было!» — возмутился пользователь.

«Зачем вы так набросились на Ирину? Оставьте человека в покое, пусть спокойно готовится к роли!» — защитил артистку фанат.

Ранее Пегова предстала перед подписчиками с длинной косой в русском кокошнике. Публикация собрала множество положительных комментариев. В таком сказочном образе актриса регулярно выходит на сцену в спектакле «Конек-горбунок».