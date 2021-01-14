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Фанаты возмутились новым образом заслуженной артистки РФ Ирины Пеговой

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Фанаты возмутились новым образом заслуженной артистки РФ Ирины Пеговой

Москва, 14 января. Актриса театра и кино Ирина Пегова, сыгравшая десятки ролей в российских сериалах и фильмах, предстала перед поклонниками в образе женщины-солдата.

Артистка поделилась с фанатами портретным снимком, на котором она запечатлена в военной форме. На фотографии Пегова смотрит вправо от объектива камеры, широко распахнув выразительные глаза. На голову актриса надела пилотку с пятиугольной звездой, серпом и молотом. Свой яркий образ она дополнила большими «командирскими» часами.

Также можно заметить, что на стене позади Пеговой висит портрет Юрия Богатырева в роли чекиста Шухова из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова.

«В гримерке во МХТ им. Чехова, вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушел! Работаем...», — подписала публикацию актриса.

Фанаты возмутились новым образом заслуженной артистки РФ Ирины Пеговой

Поклонники раскритиковали Пегову за неудачный образ, указав, что ее макияж слишком грубый. По их мнению, актриса выглядит на фотографии чересчур вызывающе. Однако нашлись и те, кто встал на защиту артистки, отметив, что Пегова нанесла специальный грим для сценического выступления. Они считают, что актриса готовится к роли в проекте, который посвящен ВОВ.

«На этой фотографии вы скорее похожи на надзирателя из концлагеря», — отметил подписчик.

«Черные глаза портят весь образ, это явный перебор. В 40-е годы такого макияжа не было!» — возмутился пользователь.

«Зачем вы так набросились на Ирину? Оставьте человека в покое, пусть спокойно готовится к роли!» — защитил артистку фанат.

Ранее Пегова предстала перед подписчиками с длинной косой в русском кокошнике. Публикация собрала множество положительных комментариев. В таком сказочном образе актриса регулярно выходит на сцену в спектакле «Конек-горбунок».

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