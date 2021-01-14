Александр Васильев раскритиковал Галину Данилову в прямом эфире

Москва, 14 января. Популярное телешоу «Модный приговор» разжилось новой рубрикой, в котором образы составляют не только профессиональные стилисты передачи, но и «народные». В основной массе это люди из кино и эстрады.

Так, в одном из недавних выпусков в качестве «народного стилиста» в эфире появилась актриса Галина Данилова. Она собрала три лука на свой вкус. По традиции, из предложенных вариантов, в конце выпуска героиня сама выбирает приглянувшийся ей аутфит. Но в этот раз, не один из них не тронул сердца ведущих. Последний комплект, собранный Даниловой вывел Александра Васильева на эмоции. Он разразился тирадой, сославшись на то, что такое сочетание - пример для тех, кто не хочет быть модным.

«Это образ беженки эпохи Второй Мировой войны, которая спасается от нацистских оккупантов и надела первое, что попалось под руку. Большей несуразицы придумать невозможно!» — заявил Васильев.

Несмотря на критику, Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина и сам маэстро моды, признали талант Даниловой в составлении образов, но отметили, что к моде они не имеют никакого отношения и больше походят на образы из кино. Героиня проекта сделала выбор в сторону нарядов, подобранных профессионалами, а Галина Данилова признала поражение.

«Мне у вас делать нечего», — на прощание заявила актриса.

При этом никакой обиды на ведущих Галина не держит, в студии царила дружественная атмосфера, а Васильев отметил, что подобные наряды хороши для кино или театра.