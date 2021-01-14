Возлюбленная Криштиану Роналду снялась в горячей фотосессии в нижнем белье

Турин, 14 января. Невеста нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду — модель Джорджина Родригес, порадовала своих поклонников откровенными снимками.

На протяжении нескольких лет Родригес сотрудничает с популярным итальянским брендом Yamamay. Недавно появились кадры с одной из последних съемок модели, на которых она предстала в черном кружевном комплекте нижнего белья. Снимки тут же разлетелись по Сети, вызвав бурю эмоций у пользователей.

Она попозировала сразу в нескольких образах: для одной из фотографий 26-летняя Родригес надела комплект черного цвета и с распущенными волосами расположилась на диване, а на другом снимке она предстала в белом бикини. Поклонники знаменитости оценили красоту Родригес, не поскупившись на комплименты в ее адрес. По их мнению, Роналду повезло найти такой «бриллиант».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Два года назад в Сеть просочилась информация об их помолвке. Вместе они воспитывают троих детей спортсмена от суррогатных матерей: Матео, Криштиану-младшего и Еву. Также у них есть дочь Алана Мартина, которая появилась на свет в 2017 году.

Модель не в первый раз принимает участие в фотосессии для марки нижнего белья Yamamay. Летом 2019 года она станцевала практически голой и была раскритикована пользователями социальных сетей.

Бывшая девушка Роналду — российская супермодель Ирина Шейк в декабре рассталась со своим возлюбленным Вито Шнабелем. По информации американских изданий, она демонстративно прошла мимо него во время прогулки со своей дочкой Леей.