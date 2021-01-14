Аналитик Тищенко дал прогноз по ценам на бензин в 2021 году

Москва, 14 января. Цены на бензин для простых россиян вряд ли изменятся в течение года. Так считает глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Стоимость топлива для конечного потребителя будет относительно стабильной на протяжении всего 2021 года. Эксперты не прогнозируют роста цен выше уровня официальной инфляции, пояснил Тищенко.

Аналитик объяснил, что розничный рынок топлива является социально чувствительным для государства, которое неформально регулирует стоимость бензина. Именно поэтому ситуация с ценами на бензин в России не потерпит серьезных изменений.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что стоимость бензина за прошлый год поднялась на 2%. Он добавил, что ситуация с ценами на топливо в стране находится под контролем Минэнерго и Правительства РФ.