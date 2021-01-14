Минстрой готовит закон по усилению контроля за арендой квартир

Москва, 14 января. Минстрой России намерен усилить контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца года.

Закон направлен на то, чтобы повысить прозрачность рынка аренды квартир и другого жилья в России. Еще одна задача — обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, сообщили в «Дом.РФ».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин в беседе с «Известиями» сообщил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федеральной программы «Жилье». В частности, планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», — сказал чиновник.

В конце прошлого года аналитики дали прогноз цен на аренду жилья в России в 2021 году. По мнению экспертов, стоимость за съем квартиры увеличится на 8-10% в крупных городах России.