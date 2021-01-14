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Минстрой готовит закон по усилению контроля за арендой квартир

Минстрой готовит закон по усилению контроля за арендой квартир

Москва, 14 января. Минстрой России намерен усилить контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца года.  

Закон направлен на то, чтобы повысить прозрачность рынка аренды квартир и другого жилья в России. Еще одна задача — обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, сообщили в «Дом.РФ».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин в беседе с «Известиями» сообщил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федеральной программы «Жилье». В частности, планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», — сказал чиновник.

В конце прошлого года аналитики дали прогноз цен на аренду жилья в России в 2021 году. По мнению экспертов, стоимость за съем квартиры увеличится на 8-10% в крупных городах России.

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