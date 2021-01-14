Гимнастка Севастьянова отказалась помогать многодетным матерям

Москва, 14 января. Заслуженный мастер спорта России Каролина Севастьянова раскритиковала многодетных матерей на своей странице в Instagram.

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике устроила Stories-марафон на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Спортсменку спросили, почему она не помогает многодетным матерям. Севастьянова не постеснялась дать развернутый ответ, заявив, что она поддерживает только те организации, которые спасают животных. По ее мнению, многодетные родители сами делают выбор, взяв на себя такую ответственность.

«Если человек разумный и адекватный, то прежде чем рожать, сто раз подумает наперед, как он будет содержать своего ребенка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать», — заявила спортсменка.

Она также подчеркнула, что не должна помогать тем, кто не может нести ответственность за свои решения. Кроме того, Севастьянова намекнула на то, что живет «не в каменном веке», поэтому вопросы с контролем беременности и предохранением решаются просто.

«Это нормально по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?» — задалась вопросом Севастьянова.

Каролина Севастьянова входила в состав национальной сборной России по художественной гимнастике в групповом многоборье. После Олимпийских игр 2012 года она объявила о решении завершить профессиональную карьеру.

Девушка активно ведет свой аккаунт в соцсетях. Ее пикантные фотографии часто удостаиваются похвалы от поклонников. Осенью подписчики буквально завалили ее комплиментами под публикациями со снимками в бикини.