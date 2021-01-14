Летевший в Салехард лайнер неожиданно направился в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 14 января. Аэропорт «Пулково» принял Airbus A320, направлявшийся из Москвы в Салехард. Самолет неожиданно сменил маршрут.

Воздушное судно после взлета какое-то время кружило над аэродромом, вырабатывая топливо. После этого борт направился на северо-запад в сторону Санкт-Петербурга. Самолет подал сигнал ЧС 7700, который означает аварию или другую нештатную ситуацию.

Лайнер компании «Ямал» приземлился в Пулково в 06:40 утра, сообщил источник ФАН в аэропорту. Причина отклонения от маршрута остается неизвестной.

Недавно самолет, летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной стал неисправный датчик отказа тормозной системы.