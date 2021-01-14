Норкин рассказал страшную шутку о детской игре в COVID-19

Москва, 14 января. Телеведущий Андрей Норкин смог всего за семь секунд рассмешить и напугать зрителей. Он рассказал стихотворение о том, как дети в подвале играли в COVID-19.

Норкин решил затронуть популярные мифы о коронавирусе, которые продолжают плодиться, передает «Царьград». Своим стихотворным анекдотом телеведущий высмеял фейк о чипировании населения с помощью прививок от коронавируса.

«Дети играли в подвале в COVID. Дворник чипирован был и привит», — заявил Норкин.

Ранее Андрей Норкин в эфире своей программы «Место встречи» осудил политэксперта Александра Сытина за попытку оправдать санкции против России. Оппонент ведущего заявил, что Москва якобы ведет пагубную и агрессивную политику.