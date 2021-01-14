Стали известны отличительные черты кашля курильщика от «ковидного» кашля

Москва, 14 января. Люди, зараженные коронавирусом, сталкиваются с сильным кашлем, который очень похож на кашель обычного курильщика. Однако между этими рефлексами есть существенные отличия.

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что кашель курильщиков является эпизодическим и чаще всего случается по утрам. Кашель из-за коронавируса не имеет никаких временных привязок и происходит в течении всего дня, передает радио Sputnik.

При коронавирусе, в том числе и его «британском» штамме, человек испытывает сильный сухой кашель, который сопровождается одышкой и переменами голоса, передает «Царьград». Однако ставить однозначный диагноз в таком случае не стоит, заявил медик.

Недавно врачи объяснили различие «ковидного» кашля от кашля астматиков и аллергиков. По их мнению, при наличии сухого надсадного кашля стоит немедленно обратиться в медучреждение для выявления его причин.