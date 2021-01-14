ВСУ противоправно конфискуют автомобили мирных жителей в Донбассе

Донецк, 14 января. Украинские военные были замечены за изъятием личных транспортных средств жителей населенных пунктов Донбасса для использования их в личных целях.

Разведка ДНР неоднократно фиксировала подобные случаи. По словам представителя Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Павла Фоменко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в большинстве случаев используют личные автомобили граждан для проведения ротации личного состава и перевозки боеприпасов.

Также Фоменко рассказал, что украинские военнослужащие разъезжают в изъятых автомобилях вблизи линии соприкосновения в присутствии журналистов. Таким образом они провоцируют ополченцев ДНР на радикальные действия ради очередного «фейкового» сюжета, сообщили в НМ ДНР.

Ранее появилась информация, что в ряды ВСУ набирают местных жителей по контракту из-за кадровых проблем. По информации пресс-службы НМ ЛНР, вербуют даже неблагонадежный контингент с не самой положительной биографией. Вероятно, кадровые проблемы в ВСУ возникли из-за повального увольнения украинских военнослужащих, которые прошли обучение в США, напоминает «Царьград».