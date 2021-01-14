Врач рассказала об опасности нового штамма коронавируса для детей

Москва, 14 января. Многие родители считают, что COVID-19 не так опасен для детей, как для взрослых. Врач клиники МГУ Зухра Павлова назвала это мнение большим заблуждением.

Распространена информация, что «британский» штамм коронавируса у детей проявляется в виде головной боли, усталости, истерик и плача, передает «Царьград». Павлова развеяла этот миф и заверила, что теперь и дети оказались подвержены этому «очень нехорошему вирусу».

«Не хочется, конечно, никого пугать, однако с высокой долей вероятности наибольшему воздействию подвергается нервная система, прежде всего, головной мозг», — отметила врач.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о симптомах нового штамма коронавируса у детей. Врачи посоветовали родителям подробнее расспрашивать детей о симптоматике во время первых признаков недомогания.