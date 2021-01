Британская инвесткомпания приобрела права на весь каталог песен Шакиры

Москва, 14 января. Популярная латиноамериканская певица Шакира продала права на все свои 145 композиций инвестиционной компании Hipgnosis Songs Fund Limited.

Компания получила права на такие известные треки, как Whenever, Wherever, Hips Don't Lie, She Wolf, Waka Waka (This Time for Africa), и La Tortura. Шакира гордится тем, что является автором песен, которые исполняет. Она подчеркнула, что для нее это большее достижение, чем быть артисткой или певицей. Сумма сделки на данный момент держится в секрете.

Колумбийская певица является активным пользователем соцсетей. Она часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. В сентябре подписчики оценили ее роскошную фигуру в бикини.