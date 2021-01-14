Итальянцы высоко оценили новогоднее шоу Урганта

Москва, 14 января. Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» прошел в итальянской тематике. Особое внимание на него обратили зрители из Италии.

Выпуск был опубликован на видеохостинге YouTube и набрал рекордное количество просмотров итальянских пользователей сервиса. На сегодняшний день новогодний эпизод программы посмотрели более миллиона иностранцев.

«Вечерний Ургант» заслужил внимание не только простых зрителей, но и ряда итальянских СМИ. Статьи на эту тему выпустили крупные издания La Libero Quotidiano, Corriere Della Sera, La Repubblica и другие, передает «Царьград».

Журналисты из La Repubblica объяснили выбор необычной тематики для выпуска ограничительными мерами в связи с пандемией. Из-за карантина многие люди не могут выехать из страны, в связи с чем вынуждены погружаться в атмосферу отпуска из дома.

Во время новогоднего эпизода программы телеведущий Иван Ургант выступил в образе Джованни Урганти. Итальянские имена на себя примерили и другие российские артисты, среди которых Егор Крид, Ольга Бузова, Джиган и другие.

«Гротеск, сатира, но прежде всего — большое признание в любви Италии и нашей местной мелодичной песне», — говорится в статье.

Издание Corriere Della Sera пришло к выводу, что выпуск «Вечернего Урганта» в честь Нового года можно назвать самым смешным шоу ушедшего года. Журналисты назвали программу «образцом осознанной пародии на трешовое телевидение».

Певица Ольга Бузова неоднократно становилась гостьей шоу «Вечерний Ургант». В одной из последних программ она поздравила своих поклонников с Новым годом, исполнив песню. Однако организаторы программы решили вырезать пение певицы из выпуска.