Ученые рассказали о влиянии моделей потребления спиртного на организм

Лондон, 14 января. Алкоголизм является одной из главных причин смертей и инвалидности во всем мире. Примерно 10% всех летальных исходов в России являются следствием чрезмерного употребления алкоголя.

Ученые из Великобритании провели исследование, в котором задействовали данные 309 тыс. людей. Проанализировав влияние различных моделей потребления спиртных напитков, специалисты выяснили, что самым безопасным является красное вино. Материалы исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

Результаты анализа показали, что чуть меньше половины опрошенных выпивают по 10-140 мл этанола в неделю. Такая дозировка является безопасной для человеческого организма. Почти 9% респондентов сказали, что позволяют себе до 500 мл вещества, что довольно пагубно сказывается на здоровье.

Свое мнение на тему употребления россиянами алкоголя высказал блогер Руслан Захаркин. Он полагает, что после распада СССР к России привязался термин «самой пьющей нации», с которым никто не хочет бороться.