РЭО выявил нарушения графика вывоза ТКО в семи регионах России

Москва, 14 января. Российский экологический оператор подвел итоги работы по вывозу твердых коммунальных отходов в период новогодних праздников. В семи субъектах компания выявила нарушения.

Несоблюдения графика вывоза ТКО зафиксированы в Алтайском крае, Оренбургской, Архангельской, Кировской и Магаданской областях, а также в Крыму и Дагестане. В общей сложности соответствующие службы получили 43 сигнала о нарушениях в области обращения с отходами, передает телеканал «360».

Власти полуострова и Кировской области объяснили несвоевременный вывоз контейнеров с мусором сменой транспортной компании. В Оренбургской области причиной срыва установленных сроков стали повреждения емкостей. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов уже обратился к администрациям регионов с требованием устранить нарушения и уведомить о разработанных для этого мероприятиях.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко призвала россиян начать постепенно использовать экологичные упаковки, отказываясь от не поддающихся переработке видов. По ее словам, к решению экологических проблем необходимо подходить системно.