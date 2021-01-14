Дмитрия Гордона сравнили с Ксенией Собчак за вопрос о принадлежности Крыма

Москва, 14 января. Российский журналист Андрей Караулов не выдержал неунимающегося украинского коллегу Дмитрия Гордона с вопросом о территориальной принадлежности Крыма в эфире его одноименного шоу.

В течение всей беседы Гордон пытался намекнуть на то, что власти России действовали якобы против воли жителей полуострова. Он спросил у Караулова, не считает ли он, что воссоединение с Крымом оказалось для россиян «фатальной ошибкой». На что получил ответ, что Россия лишь вернула себе территории, несмотря на «боль украинцев».

Такой результат не понравился ведущему программы, и он продолжил «терроризировать» Караулова, настаивая на своем.

«Ты, как Собчак. Вот ей хоть кол на голове теши, она все будет о своем. <...> Я призываю тебя, чтобы мы с кондачка не отвечали на вопросы, которые гораздо сложнее, чем да или нет», — не вытерпел гость.

Ранее руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение Великобритании оказать финпомощь Украине в «реинтеграции» Крыма. Дипломат назвал проект британского посольства в Киеве «исключительно политическим».