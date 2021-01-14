Португалия анонсировала очередной локдаун из-за COVID-19

Лиссабон, 14 января. Начиная с пятницы в Португалии вновь начнет действовать общенациональный карантин. Всем жителям страны предстоит вернуться к ужесточенным ограничительным мерам.

Накануне местный парламент принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 30 января. Причиной нововведений стало ухудшение эпидемиологической обстановки в республике. Ожидается, что в течение первых двух–трех недель жесткого карантина ситуация в стране начнет стабилизироваться, отметил премьер-министр Антониу Кошта.

«(Необходимо. — Прим. ФАН) перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения», — добавил он.

Ранее стало известно о выявлении нового типа коронавируса у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Состояние политика удовлетворительное, у него нет симптомов, характерных для COVID-19, говорится на сайте главы государства.