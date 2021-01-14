Сати Казанова рассказала, как в 1990-е питалась хлебом с маргарином

Москва, 14 января. Певица Сати Казанова, размышляя о роли денег в жизни, вспомнила о 90-х годах прошлого столетия, когда ее семье пришлось очень тяжело.

На своей странице в Instagram певица предалась воспоминаниям. По ее словам, «детство прошло как в сказке». Благодаря тому, что отец работал дальнобойщиком, семья жила в достатке, а сама юная Сати «чувствовала себя принцессой».

«Потом пришли 90-е, и сказка сменилась ужасом, когда к папе приходили кредиторы и угрожали за долги. Мама плакала, папа не спал, ходил по комнате и думал, как спасти семью. Переехав в Нальчик, мы жили бедно. Родители торговали на рынке, денег еле хватало на еду и хлеб с маргарином «Рама» стал нашим завтраком, обедом и ужином (бедная поджелудочная)», — написала певица.

Она призналась, что бедность и квартира с тараканами стали дня нее серьезной травмой и остались единственным страхом. Тяжелое финансовое состояние привело к тому, что родители разрешили 17-летней Сати петь за деньги в ресторанах. Уже в сознательном возрасте девушка переехала в Москву и стала участницей судьбоносного для нее проекта «Фабрика звезд».

«Мы начали гастролировать и хорошо зарабатывать. Я закрыла долги, стала помогать родителям и мои отношения с финансами начали выравниваться. Страхи отступили, появилось доверие к жизни, которое укрепляется до сих пор», — рассказала артистка.

Теперь, когда страхи остались позади, Казанова смогла позволить себе отказаться от прибыльной поп-музыки и заняться тем, что ей действительно по душе — этнической музыкой. Пока же основным источником дохода, по ее словам, остается Instagram.

«Все это время меня не покидала вера в то, что я не пропаду, буду накормлена и на все важное мне хватит. Ведь счастлив и богат не тот, у кого все есть, а тот, кому того, что есть хватает» — подытожила звезда.

Ранее Казанова объяснила свой уход из музыкальной группы «Фабрика» десять лет назад. Вместе с коллективом певица проработала восемь лет. Однако в какой-то момент артистке начало казаться, что ее жизнь не имеет смысла, а свое драгоценное время она растрачивает на какие-то глупости. Ей хотелось совсем другого, более сложного творчества.