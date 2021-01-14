Впервые за восемь месяцев в Китае скончался пациент с COVID-19

Пекин, 14 января. Первый за восемь месяцев летальный случай среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксирован в Китае.

Последний смертельный эпизод произошел в мае прошлого года. На этот раз скончался житель провинции Хэбэй.

Среди зараженных туристов, прибывших с начала пандемии в китайскую республику, не было зарегистрировано ни одного летального случая. Курс лечения на данный момент продолжают проходить почти 300 иностранцев, в частности трое из них в тяжелом состоянии.

«За минувшие сутки зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев заболевания, один новый случай смерти», — говорится на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о планах посетить Китай для установления происхождения коронавируса. Прибытие специалистов запланировано на 14 января.