Госдума к весне подготовит законопроект об отмене основного госэкзамена

Москва, 14 января. Законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) может поступить на рассмотрение нижней палаты парламента уже этой весной, заявили в Госдуме России.

Соответствующий документ сейчас подготавливается депутатами. В случае утверждения инициативы, на начальных стадиях ее реализации планируется оставить ОГЭ обязательным для школьников, которые намерены уйти из общеобразовательного учреждения. Однако по итогу планируется полная отмена экзамена.

«Чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе», — рассказал в беседе со СМИ замглавы комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее Рособрнадзор заявил об отсутствии намерений вводить обязательные контрольные работы по истории для допуска школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. При этом инициативу уже утвердили в коллегии Минпросвещения РФ.