Настя Каменских показала упругие ягодицы с пляжа на Мальдивах

Москва, 14 января. Отдыхающая на Мальдивах певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками идеальной фигурой и накаченными ягодицами.

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Каменских вместе со своим коллегой и супругом Потапом отправилась на Мальдивы. С отдыха певица неустанно публикует различные фото и видео, наслаждаясь беззаботными днями.

В этот раз в сторис она показала короткое видео «бумеранг», продемонстрировав загоревшие крепкие ягодицы.

Свой день звезда начала с романтического плавучего завтрака вместе с мужем. В бассейн она нырнула в розовом мини-бикини, как у куклы Барби. Поклонники пришли в восторг от стройного тела артистки.

«Все фото прекрасны, наполнены радостью и счастьем», — пишет в комментариях к посту пользователь под ником anastasiya__shepotko.

«Настя, вы прекрасны. Так встречать утро — мечта каждой женщины», — добавила margarita_anureva.

«Только недавно у Бузовой такое было, совпадение», — обратила внимание anastasija_semenova92.

Певица Ольга Бузова также уже несколько дней отдыхает на Мальдивах вместе со своим избранником Давой Манукяном. Поклонники бывшей ведущей телепроекта «Дом-2» прокомментировали ее фотографии с пляжа. Их встревожила худоба певицы и «выпирающие ребра». Телеведущей посоветовали поправиться на десять килограммов.

Повальное увлечение звезд поездками на Мальдивы высмеяла блогер Лена Миро. По ее словам, на острова теперь высаживаются «даже самые отсталые слои населения» в лице ведущих телепроекта «Дом-2». Приличным людям там больше делать нечего.