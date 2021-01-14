Экипажи новейших кораблей ВМФ РФ пройдут обучение в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 декабря. Более 15 экипажей кораблей, строящихся сейчас для ВМФ РФ, пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Петербурге, сообщили ФАН в пресс-службе Минобороны РФ.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», — заявил главком ВМФ, адмирал Николай Евменов.

Экипажи получат практические навыки, обучаясь эксплуатировать современную технику и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. Часть новых кораблей будут оснащены роботизированными системами.

Уже в январе начали подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов». Суда строят для военного флота на Средне-Невском судостроительном заводе. Обучение начал и экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», который строили специалисты Зеленодольского судостроительного завода.