Венский институт разорвал сотрудничество с украинской националисткой

Вена, 14 января. Австрийский институт гуманитарных наук прекратил взаимодействие с националисткой из Украины Еленой Семенякой. Поводом послужила провокационная деятельность девушки.

Начиная с января, девушка была задействована в исследованиях работ немецкого консервативного философа Эрнста Юнгера. В рамках проекта «Украина в европейском диалоге» ей назначили стипендию в размере 1,8 тыс. евро. Вскоре после прибытия в страну с ней побеседовали ряд западных СМИ. После интервью журналисты осудили связь Семеняки с неонацистами и призвали институт отозвать предложение о сотрудничестве.

«Не может быть, чтобы люди, которые входят в руководство политического подразделения правого экстремистского движения «Азов» и поддерживают его, получали стипендии в Австрии», — заявила представитель партии «Зеленые» Ева Блимлинге.

Ранее в образовательном учреждении уведомили о лишении украинки стипендии. Такое решение принял директор института после обнаружения в социальных сетях девушки фотографий с гитлеровской символикой и нацистскими приветствиями.