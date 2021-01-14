Королевский кортеж оказался в эпицентре беспорядков в Брюсселе

Брюссель, 14 января. Автомобиль короля Бельгии Филиппа попал в эпицентр акций протеста по пути в резиденцию. Беспорядки в центре Брюсселя начались накануне.

Митинг проходил против полицейского беспредела. Демонстранты забрасывали силовиков камнями и били витрины магазинов. Водитель королевского кортежа сумел выехать на соседнюю улицу, в связи с чем монарх и машина не пострадали.

Протесты вспыхнули после смерти 23-летнего Ибрагима Барри. Молодого человека на прошлой неделе пытались задержать за нарушение ограничительных мер в связи с пандемией. Нарушитель пытался скрыться, но был пойман. В участке полиции мужчине стало плохо, и он скончался.

В США полицейские попали под массовое увольнение после штурма здания Капитолия. Нескольких правоохранителей отстранили от работы по подозрению в участии в беспорядках.