Украинцы оказались несчастнее жителей Ирака

Киев, 14 января. В прошедшем году индекс счастья жителей Украины упал в два раза по сравнению с 2019 годом. Согласно результатам опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, страна оказалась в конце списка из 41 государства, уступив Ираку.

Результаты социологического исследования показали, что рейтинг счастья Украины составляет 14% в 2020 году против 33% в 2019-м. При этом 49% респондентов ответили, что чувствуют себя счастливыми, 35% — что несчастливы. Еще 14% не смогли четко ответить на вопрос.

Отмечается, что индекс упал из-за роста количества несчастливых украинцев.

«В целом именно граждане ЕС двигают этот пессимизм; поскольку пандемия во многих странах ЕС не свидетельствует о том, что она находится под контролем, 63% считают, что следующий год будет экономически сложным. Украина тоже не питает надежду относительно состояния экономики, поэтому 51% считают, что следующий год будет годом экономических проблем», — говорится в исследовании.

Таким образом, Украина вошла в пятерку самых несчастливых стран. Хуже ситуация обстоит только для жителей Армении (12%), Гонконга (7%), Ганы (0%) и Северной Македонии (-3%).

Самые счастливые же люди проживают в Киргизии (85%), Казахстане (78%), Эквадоре (77%), Колумбии (77%) и Азербайджане (76%).

Отметим, что украинские политики неоднократно подтверждали данные о том, что страна находится на грани экономической катастрофы. Так, в конце прошлого года Пенсионный фонд страны отчитался о миллиардных убытках: дефицит ПФУ к ноябрю достиг 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей).

За несколько дней до Нового года Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Это привело к резкому росту цен на газ для населения. В среднем по стране повышение составило 30%. Оставшиеся на грани нищеты жители страны вышли на акции протеста, которые прошли в различных регионах. Они перекрывали дороги и требовали остановить рост тарифов на ЖКУ.