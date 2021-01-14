Аналитик рассказал об изменении цен в России в текущем году

Москва, 14 января. Динамика роста цен в России в 2021 году быстро вернется к целевым показателям Центробанка в 4% с декабрьского уровня в 4,9%. Так считает глава «Эксперта РА» Сергей Тищенко.

Согласно подсчетам Росстата, инфляция в стране в 2019 году составила 4,91%, что на 1,87% меньше показателей годом ранее. Центробанк прогнозировал инфляцию по итогам 2020 года в рамках 4,6–4,9%, а Минэкономразвития — на уровне 4,6–4,8%.

В этом году инфляция быстро вернется к таргету Центробанка, отметил аналитик. В течение большей части текущего года она составит в районе 3–3,5%. На это повлияет подавленное состояние экономической активности на фоне постепенного повышения тарифов. По прогнозам Центробанка, цены в этом году вырастут на 3,5–4%, а Минэкономразвития ожидает инфляцию в размере 3,7%.

Росстат ранее озвучил уровень инфляции в России по итогам декабря прошлого года. В месячном выражении он составил 0,8%, а в годовом выражении — 4,9%.