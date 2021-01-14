Луганская бригада ВСУ пополняется антисоциальными элементами

Луганск, 14 января. Кадровые проблемы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждают командование идти на крайние меры. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он заявил, что в 59-й бригаде ВСУ из-за высокого уровня непрофессионализма командованием на обсуждение был поднят вопрос об отправке военнослужащих в 169-й учебный центр «Десны» для прохождения курсов повышения квалификации по распоряжению Генштаба Украины, передает «ПолитНавигатор».

Будучи в безысходном положении, командир бригады Швыряк, нарушая прямой приказ, начал осуществлять набор на службу в ВСУ по контракту среди местного населения, включая неблагонадежный контингент, рассказал Осадчий.

Вероятно, что такими противоправными действиями командиры бригад ВСУ занимались и ранее. Недавно украинский военный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль транспортного средства в Северодонецке и насмерть сбил пешехода.