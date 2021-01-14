Ученые: изжога может быть предвестником сердечного приступа

Москва, 14 января. Изжога или ощущение жжения в груди нередко указывает на наступление «тихого инфаркта». Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Гарвардской медицинской школы.

Ощущение жжения в груди часто появляется перед сердечным приступом, говорится в исследовании ученых. Основными симптомами инфаркта являются чувство сдавленности в грудной клетке и боль в этой области. Однако они могут не проявиться, поэтому специалисты советуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога.

Именно по этой причине изжогу называют предвестником «тихого инфаркта». При ее появлении рекомендуется обратиться к врачу и сделать обследование.

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