Муцениеце вжилась в роль распутной красавицы и показала фанатам пышный бюст

Москва, 14 января. Актриса Агата Муцениеце слишком глубоко вошла в роль сексуальной дивы и теперь все чаще радует поклонников вызывающими снимками.

Артистка в прошлом году развелась со своим супругом Павлом Прилучным после девяти лет брака. Тяжелый развод в итоге пошел на пользу Муцениеце: она заметно преобразилась и расцвела. Сейчас актриса занята в съемках проекта «Честный развод», автором которого отчасти и является.

Судя по Instagram звезды, в картине она предстанет в образе роковой красотки. Для работы Муцениеце нарастила белокурые локоны, стала носить мини и откровенные декольте. В сторис она показала результаты работы гримеров с очередного дня съемок. Актриса нарядилась в высокие ботфорты, экстремальное мини и декольте, в котором едва умещается пышная грудь.

Муцениеце после развода периодически дразнит и интригует фанатов фото, видео и смелыми заявлениями. К примеру, австрийского актера Вольфганга Черни она однажды назвала «отцом» своего будущего ребенка, в другой раз резко высказалась о своей коллеге Мирославе Карпович — нынешней возлюбленной Прилучного. Недавно Муцениеце решила примерить на себя образ невесты во время отдыха на Мальдивах, озадачив поклонников.

Актриса прогулялась по пляжу в белом платье, очень похожем на свадебное, с алым букетом в руках и счастливой улыбкой.

О расставании Муцениеце и Прилучного читайте в специальном материале ФАН «Топ-10 скандальных разводов звезд в 2020 году».