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Пелоси подписала обвинительное заключение по импичменту Трампа

Пелоси подписала обвинительное заключение по импичменту Трампа

Вашингтон, 14 января. Решение об импичменте президента США Дональда Трампа показало, что перед законом равны все. Так считает спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Пелоси вечером в среду утвердила обвинительное заключение в рамках импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Она считает, что действия Трампа ставят под угрозу безопасность США.

«Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. Мы вновь выполнили свою клятву защищать Конституцию США», — заявила демократ.

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу 14 января, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, против выступили 197 законодателей. Солдаты нацгвардии США охраняют Капитолий от возможных мятежей.

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