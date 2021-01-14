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Германия сообщила о случаях заболевания COVID-19 у привитых вакциной Pfizer

Германия сообщила о случаях заболевания COVID-19 у привитых вакциной Pfizer

Берлин, 14 января. Первые случаи заражения новым типом коронавируса у привитых вакциной компаний BioNTech и Pfizer выявлены в Германии. Информацию об этом подтвердили в администрации города Хаген.

Несколько постояльцев немецкого дома престарелых заболели COVID-19 через пару дней после вакцинации. Представитель местного правительства в беседе с журналистами объяснила ситуацию более длительным сроком формирования иммунитета у пациентов. По ее словам, антитела возникают лишь спустя 7-10 дней после первой инъекции, тогда как всего необходимо две прививки.

«За это время можно заразиться», — добавила собеседник СМИ.

Минздрав Литвы ранее временно прекратил вакцинацию населения от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech. Причиной стало нарушение правил безопасности при транспортировке.

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