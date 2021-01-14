Серябкина показала огромную грудь под тонкой майкой

Москва, 14 января. Певица Ольга Серябкина порадовала поклонников серией новых фотографий. Кадры сделаны в домашней обстановке на деревянном полу.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram. На фотографиях артистка позирует в белой майке с тонкими лямками и темных брюках из кожи. На одном из снимков можно увидеть, что на ногах Серябкиной надеты светлые босоножки на тонкой шпильке. Дополняют образ минималистичный макияж и аккуратная прическа.

Свое состояние на фотографиях Серябкина сравнила с Джимми Голспи. Последний является персонажем книги под названием «Улица Ангела» писателя Джона Бойнтона Пристли.

«Настроение: Джимми Голспи из «Улицы Ангела», — подписала экс-участница группы Serebro.

Поклонники пришли в восторг от роскошных форм Серябкиной. Многие обратили внимание на глубокое декольте певицы. Всего за несколько часов публикация набрала свыше 48 тысяч лайков и сотни комментариев. Многие также обратили внимание на новую стрижку артистки.

«Ольга! Обожаю Вас и ваше творчество», — написала фанатка.

«Люблю тебя очень! Спасибо, что радуешь своей красотой», — добавила вторая.

«Какой правильный образ!» — отметил подписчик.

Известность пришла к Серябкиной после участия в группе Serebro. Создателем коллектива стал продюсер Максим Фадеев. Группа представляла Россию на одном из конкурсов "Евровидение", однако со временем распалась. С 2019 года звезда активно занимается сольной карьерой.

Певица Ольга Серябкина решила кардинально изменить имидж в конце прошлого года. Она посчитала, что должна войти в 2021 год в новом образе. Артистка распрощалась со своими длинными волосами и сделала каре.