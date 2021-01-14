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Трамп выступил с видеообращением после объявленного ему импичмента

Трамп выступил с видеообращением после объявленного ему импичмента

Вашингтон, 14 января. Штурмовавшие Капитолий не имеют ничего общего со сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сам глава государства в видеообращении.

Он оставил без внимания объявленный ему Палатой представителей импичмент и сосредоточился в своей речи на захвате здания Конгресса США. Трамп осудил то насилие толпы и заявил, что оно полностью противоречит идеям его движения.

«Ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, ни один истинный мой сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу...» — заявил глава Белого дома.

Он пообещал, что все участники штурма будут наказаны. Трамп заключил, что «вандализм и насилие не должны иметь места» в США и его движении.

Ранее президенту США объявили импичмент. Эту инициативу поддержали большинство членов Палаты представителей. Дональд Трамп стал первым президентом истории страны, которого уже второй раз пытаются отстранить от власти.

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