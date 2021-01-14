Доктор Мясников допустил искусственное происхождение коронавируса

Москва, 14 января. Один из главных телевизионных врачей России Александр Мясников усомнился в естественном происхождении возбудителя COVID-19. Своими мыслями медик поделился в Telegram-канале.

Специалист с начала пандемии строго придерживался точки зрения о природном начале коронавируса нового типа. Однако полученные к настоящему моменту знания говорят об обратном. При этом найти ответ на вопрос, почему вирус не укладывается в предсказуемую схему распространения, пока никому не удалось, отметил Мясников.

«Вернись я на девять месяцев назад, я бы и тогда повторил все то же, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему?», — добавил он.

Ранее Мясников рассказал, как предотвратить случаи развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. По его словам, единственным эффективным способом является вакцинация.