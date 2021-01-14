Участники протестов на киевском майдане устроили потасовку из-за печенья

Киев, 14 января. В Киеве на Площади Независимости произошла словесная потасовка между участниками акции протеста и неизвестными людьми в черном, которые пытались отобрать у них коробки с печеньем.

Как сообщил порталу «Страна» лидер движения «SavеФОП» Сергей Доротич, инцидент произошел в среду, 13 января. Предприниматели проводят акции, требуя не запрещать им работать во время карантина и отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

«Такого не было уже очень давно. Сегодня «старый Новый год», несколько наших сторонников привезли нам печенье в нескольких коробках. И тут к ним подбежало несколько десятков человек в черной форме без опознавательных знаков и начали отнимать коробки», — рассказал он.

К неизвестным подтянулась полиция после того, как к словесной перепалке подключились другие протестующие. После бурной дискуссии неизвестные покинули площадь без каких-либо преград со стороны правоохранителей.

«Я думаю, что это титушки со стороны полиции, которые выступают в роле провокаторов», — выразил мнение Доротич.

По словам активиста, протестующие позвонили в полицию, однако даже спустя несколько часов стражи порядка не приехали.

«Сотрудники правоохранительных органов, которые находятся на майдане Незалежности на наши просьбы разобраться, кто на нас напал, заявили, что они не видят нарушений со стороны нападавших. Также они попросили нас достать печенье из коробок и разложить по карманам, это полный абсурд», — добавил Доротич.

Предприниматели находятся на Площади Независимости с середины декабря 2020 года.

Власти Украины с 8 января ввели на территории страны строгий двухнедельный карантин, который призван сдержать распространение коронавируса. Закрылись рестораны, кафе, бары, под запрет попали все массовые мероприятия, работа спортзалов, бассейнов и других спортивных комплексов. Работать перестали и учреждения образовательного типа.