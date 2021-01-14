Мэр украинского города посмеялся над смертью утопленника

Ивано-Франковск, 14 января. Мэр города на Украине Руслан Марцинкив отреагировал на новость об утопленнике фразой «всплывет сам». Инцидент произошел в Ивано-Франковске.

Поиски мужчины продолжались на протяжении трех дней. В итоге спасатели обнаружили тело жителя в одном из городских озер. Предварительно установлено, что мужчина утонул.

Однако городской мэр Руслан Марцинкив остался недоволен поисковыми работами. Он посчитал, что в деле задействованы слишком много спасателей. Он предположил, что пропавший человек мог «просто поплавать» и уже вернуться домой.

Похожая трагедия ранее едва не произошла в Сочи. Местный житель решил искупаться в море, однако в какой-то момент начал погружаться под воду. Его попытались спасти еще двое мужчин, которые тоже едва не утонули.